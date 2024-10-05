Сабо назвав найбільшу проблему український клубів

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що головною проблемою Динамо та Шахтаря є відсутність гри у єврокубках.

Цитує тренера Sport-express.ua.

"Найстрашніше не результат, а те – що гри немає. Ми навіть забити не можемо! У нас не було жодного стовідсоткового моменту, і це лякає. На жаль, наші клуби сьогодні на дуже низькому рівні.

Найкращі гравці роз'їхалися з нашого чемпіонату і рівень УПЛ котиться вниз. У футболістів Динамо і Шахтаря немає класу: не можуть обробити м'яч, постійно віддають передачі назад", – зазначив тренер.