Сабо назвав найбільшу проблему український клубів
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що головною проблемою Динамо та Шахтаря є відсутність гри у єврокубках.
Цитує тренера Sport-express.ua.
"Найстрашніше не результат, а те – що гри немає. Ми навіть забити не можемо! У нас не було жодного стовідсоткового моменту, і це лякає. На жаль, наші клуби сьогодні на дуже низькому рівні.
Найкращі гравці роз'їхалися з нашого чемпіонату і рівень УПЛ котиться вниз. У футболістів Динамо і Шахтаря немає класу: не можуть обробити м'яч, постійно віддають передачі назад", – зазначив тренер.
На думку Сабо, українські команди втратили свою головну перевагу у грі з європейськими командами – фізичну підготовку.
"Наші великі тренери, той же Лобановський, прекрасно розуміли, що ми відстаємо в технічному плані від Заходу, тому ми маємо їх перебігати фізично. Саме тому в Лобановського були божевільні навантаження. А сьогодні ми втратили наш головний козир – фізику. Тепер ми не перевершуємо в цьому європейські команди", – сказав Сабо.
Нагадаємо, напередодні Динамо та Шахтар виступили у Лізі Європи та Лізі чемпіонів. "Гірники" поступилися Аталанті (0:3), а "біло-сині" зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).