Румунія - Україна: прогноз редакції Чемпіона

Сьогодні, 17 квітня, збірна України зіграє проти команди Румунії в першому турі групи E чемпіонату Європи з футболу, який розпочався три дні тому.

Редакція Чемпіона залишилася осторонь щодо однієї із найцікавіших тем перед будь-якою грою – прогнозом. Журналісти нашого видання поділилися своїми очікуваннями від матчу та спрогнозували підсумковий рахунок. Найпопулярнішим прогнозом став рахунок 0:1. Тільки один журналіст поставив на нічию, решта – на перемогу "синьо-жовтих". Чи мали редактори та журналісти Чемпіона рацію, побачимо вже зовсім скоро.

Чемпіон ставить на Україну

Андрій Твердохліб, 1:3

Перший матч на турнірах такого рівня – це завжди нерви. Гра для підопічних Реброва буде важкою, а от її підсумковий результат буде залежати, наскільки швидко командам вдасться вразити ворота суперника. У подібних прогнозах неможливо бути об'єктивним. Але ризикну прогнозувати 3:1 на користь України. Є відчуття, що один з голів заб'є Шапаренко.

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Олександр Булава, 0:1

Для національної команди України це один з найважливіших матчів в контексті боротьби за вихід з групи. Українці є фаворитами протистояння. Тому варто очікувати, що румуни будуть грати другим номером та шукатимуть свій шанс на контратаках.

Попри невдалі результати спарингів з Болгарією (0:0) та Ліхтенштейном (0:0), команду Румунії не слід недооцінювати. Адже чемпіонат Європи є чемпіонатом Європи. Для них цей матч також має велике значення з огляду на турнірну боротьбу.

Прогноз – мінімальна перемога України 1:0.

Соломія Романчук, 1:2

На мою думку, збірна України повинна перемагати у цьому поєдинку. Важливо, щоб команда не припуститися помилок на стандартах, як у товариських зустрічах, а молодь та досвід, сподіваюся, завдяки своїй взаємодії покажуть хорошу та якісну гру. Вважаю, команда Реброва переможе з рахунком 2:1.

Микола Дендак, 0:3

Вважаю збірну України явним фаворитом у матчі з Румунією. Чомусь впевнений, що мінімум два м'ячі нам принесе зв'язка з Жирони Циганков – Довбик. Тільки переймаюся щодо захисту на стандартах – все ж товариські матчі показали нашу вразливість. Проте, ставлю на впевнену перемогу 3:0.

Максим Салівон, 0:1

Перший матч України на Євро буде непростим. Ні, це надто м'яке формулювання. Гра буде надзвичайно складною. Україні протистоятиме команда з відчутно гіршим підбором виконавців, але той колектив, який знає, що таке якісна гра в обороні. Не випадково у відборі "курчата" пропустили лише 5 разів. Зламати такий захист украй непросто, а огризатися румуни теж вміють. Так, ресурс земляків Луческу обмежений, проте створювати вони теж можуть. Втім, Україна не пропустила у 2 із 3 контрольних матчів напередодні виступу в фінальній частині Євро. Не бачу іншого варіанту, окрім як вимученої "синьо-жовтими" перемоги. Вірогідно, ще й за не вельми виразної гри.

Ігор Чернявський, 1:1

Звісно, Україна – очевидний фаворит матчу, що відображають і котирування букмекерів. Але, враховуючи травму Миколенка і невиразну гру в першому таймі з Польщею, скептицизм все ж є. Перед матчем румуни багато говорили про клас українських футболістів, але ми, своєю чергою, теж маємо пам'ятати рівень суперника, який не є аж таким низьким, аби говорити про впевнену перемогу.

Вважаю, що якщо команді Реброва і вдасться перемогти, то це буде дуже непроста перемога з мінімальним рахунком. Втім, навіть більше схиляюся до нічиєї – 1:1.

Станислав Лисак, 0:1

Збірна України виходить фаворитом, хоч недооцінювати збірну Румунії не варто. Румуни гарно провели кваліфікаційний відбір і приїхали на Євро не для того, щоб програвати. Ставлю на мінімальну перемога збірної України з рахунком 0:1

Максим Розенко, 1:2

Пригадую, як всі раділи, коли на чемпіонаті світу-1990 в Італії збірній СРСР, основу якої складали гравці київського Динамо (на поле вийшло 7 українців, а очолював команду Валерій Лобановський), випало зіграти з Румунією. Але той матч закінчився з рахунком 0:2 на користь румун. Хоча об’єктивно Україна зараз вище класом, ніж Румунія, побоювання за результат лишаються. Але ризикну поставити на перемогу команди Сергія Реброва з рахунком 1:2.

Владислав Уткін. 1:3

Досвід минулих великих турнірів показує, що Україна перебуває у гарному фізичному стані у першому поєдинку. На мою думку, гра з Румунією не буде винятком. До того ж велика різниця у класі футболістів допоможе "синьо-жовтим" здобути впевнену перемогу на старті Євро. Однак, зроблю прогноз, що українці не зможуть зберегти ворота "сухими" через травму одного з лідерів захисту Віталія Миколенка.