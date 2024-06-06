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Рух підсилився нападником молодіжної збірної України

Игорь Чернявский — 6 червня, 14:12
Рух підсилився нападником молодіжної збірної України

Рух придбав нападника Оболоні та збірної України U-21 Ігоря Краснопіра.

Про це повідомляє "ТаТоТаке" .

Львівський клуб робив трансферний запит ще у зимове трансферне вікно, але тоді пивовари не захотіли відпускати свого найкращого бомбардира посеред сезону.

Зазначимо, що саме гол Краснопіра допоміг Оболоні зберегти прописку в УПЛ. Всього в сезоні-2023/24 Ігор відзначився 7 голами та 1 асистом у 33 матчах.

Цікаво, що до переходу в Оболонь 21-річний форвард виступав лише на аматорському рівні, зокрема захищав кольори київських Арсеналу, Чемпіона та Моноліту.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Ігор Краснопір

Оболонь

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