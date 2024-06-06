Рух підсилився нападником молодіжної збірної України
Рух придбав нападника Оболоні та збірної України U-21 Ігоря Краснопіра.
Про це повідомляє "ТаТоТаке" .
Львівський клуб робив трансферний запит ще у зимове трансферне вікно, але тоді пивовари не захотіли відпускати свого найкращого бомбардира посеред сезону.
Зазначимо, що саме гол Краснопіра допоміг Оболоні зберегти прописку в УПЛ. Всього в сезоні-2023/24 Ігор відзначився 7 голами та 1 асистом у 33 матчах.
Цікаво, що до переходу в Оболонь 21-річний форвард виступав лише на аматорському рівні, зокрема захищав кольори київських Арсеналу, Чемпіона та Моноліту.