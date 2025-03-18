Бельгія довикликала двох футболістів на матчі з Україною
Руді Гарсія
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Головний тренер збірної Бельгії довикликав двох футболістів замість травмованих Тімоті Кастаня та Лої Опенди.
Про це повідомляє пресслужба "дияволів".
У заявку команди потрапили Міші Батшуаї з Айнтрахта та захисник Штутгарта Амін Аль-Дахіль.
У сезоні-2024/25 форвард франкфуртського клубу забив дев'ять голів та записав на свій рахунок два асисти у 36 матчах.
Нагадаємо, матчі між Україною та Бельгією в межах плейоф Ліги націй заплановані на 20 та 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що розташування збірної України залишив Максим Таловєров.