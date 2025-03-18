Бельгія довикликала двох футболістів на матчі з Україною

Головний тренер збірної Бельгії довикликав двох футболістів замість травмованих Тімоті Кастаня та Лої Опенди.

Про це повідомляє пресслужба "дияволів".

У заявку команди потрапили Міші Батшуаї з Айнтрахта та захисник Штутгарта Амін Аль-Дахіль.

In light of the potential unavailability of Arthur Theate and Malick Fofana due to injury, two more Red Devils are called up. Ameen Al-Dakhil and Michy Batshuayi join the squad. 🇧🇪 pic.twitter.com/do9bju5XqZ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 17, 2025

У сезоні-2024/25 форвард франкфуртського клубу забив дев'ять голів та записав на свій рахунок два асисти у 36 матчах.

Нагадаємо, матчі між Україною та Бельгією в межах плейоф Ліги націй заплановані на 20 та 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що розташування збірної України залишив Максим Таловєров.