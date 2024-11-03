Це буде важкий матч: ван Ністелрой – про матч з Челсі

Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой очікує важкого матчу проти Челсі в межах 10 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Так, це буде великий, важкий матч. Зараз Челсі грає дуже добре. Багато потужних атакувальних гравців, які можуть вирішити гру, забивають багато голів, дуже добре грають з м’ячем.

Ми поважаємо суперника та хочемо отримати хороший результат. Однак, щоб зупинити Челсі, ми маємо бути сильним", – сказав ван Ністелрой.