Це буде важкий матч: ван Ністелрой – про матч з Челсі
Виконувач обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой очікує важкого матчу проти Челсі в межах 10 туру Англійської Прем’єр-ліги.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Так, це буде великий, важкий матч. Зараз Челсі грає дуже добре. Багато потужних атакувальних гравців, які можуть вирішити гру, забивають багато голів, дуже добре грають з м’ячем.
Ми поважаємо суперника та хочемо отримати хороший результат. Однак, щоб зупинити Челсі, ми маємо бути сильним", – сказав ван Ністелрой.
Манчестер Юнайтед, який напередодні оголосив про призначення Рубена Аморіма новим головним тренером, наразі знаходиться на 13 позиції АПЛ, набравши 11 балів.
Челсі розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці. Відставання від лідера чемпіонату, Ліверпуля, складає 8 очок.