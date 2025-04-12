Аморім: Ротація? В Манчестер Юнайтед це неможливо
Рубен Аморім висловився про можливість ротації складу Манчестер Юнайтед в матчах чемпіонату Англії заради потенційного успіху в Лізі Європи.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Іноді перемога в матчі – найкращий спосіб підготуватись до наступного. Звісно, як буду дещо обережним із фізичною формою футболістів, але йти на гру та вже думати про наступну – це неможливо в Манчестер Юнайтед. Суцільна ротація неможлива.
Ми матимемо три дні для підготовки. Проте, спочатку нам потрібно перемогти Ньюкасл, а потім думати про Ліон", – розповів Аморім.
Зазначимо, що поєдинок між МЮ та "сороками" відбудеться завтра, 13 квітня о 18:30 за київським часом.
Вже у четвер, 17 квітня, "червоні дияволи" зіграють матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Ліона – стартовий свисток заплановано на 22:00. Перший матч завершився результативною нічиєю 2:2.
На тлі результативних помилок Андре Онана в матчі з французьким колективом, у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес клубу до воротаря одного з представників Серії А.