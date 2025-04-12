Аморім: Ротація? В Манчестер Юнайтед це неможливо

Рубен Аморім висловився про можливість ротації складу Манчестер Юнайтед в матчах чемпіонату Англії заради потенційного успіху в Лізі Європи.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Іноді перемога в матчі – найкращий спосіб підготуватись до наступного. Звісно, як буду дещо обережним із фізичною формою футболістів, але йти на гру та вже думати про наступну – це неможливо в Манчестер Юнайтед. Суцільна ротація неможлива.

Ми матимемо три дні для підготовки. Проте, спочатку нам потрібно перемогти Ньюкасл, а потім думати про Ліон", – розповів Аморім.