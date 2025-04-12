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Аморім: Ротація? В Манчестер Юнайтед це неможливо

Володимир Максименко — 12 квітня 2025, 11:11
Аморім: Ротація? В Манчестер Юнайтед це неможливо
Рубен Аморім
Getty Images

Рубен Аморім висловився про можливість ротації складу Манчестер Юнайтед в матчах чемпіонату Англії заради потенційного успіху в Лізі Європи.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Іноді перемога в матчі – найкращий спосіб підготуватись до наступного. Звісно, як буду дещо обережним із фізичною формою футболістів, але йти на гру та вже думати про наступну – це неможливо в Манчестер Юнайтед. Суцільна ротація неможлива.

Ми матимемо три дні для підготовки. Проте, спочатку нам потрібно перемогти Ньюкасл, а потім думати про Ліон", – розповів Аморім.

Зазначимо, що поєдинок між МЮ та "сороками" відбудеться завтра, 13 квітня о 18:30 за київським часом.

Вже у четвер, 17 квітня, "червоні дияволи" зіграють матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Ліона – стартовий свисток заплановано на 22:00. Перший матч завершився результативною нічиєю 2:2.

На тлі результативних помилок Андре Онана в матчі з французьким колективом, у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес клубу до воротаря одного з представників Серії А.

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