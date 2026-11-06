Гол Переса подарував Венеції перемогу над Удінезе у 11 турі Серії А

Венеція здобула перемогу над Удінезе у стартовому матчі 11-го туру італійської Серії А сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 2:1.

Першим відзначився голом Тома Башич. Хорват скористався передачею від Антуана Ено на 53-й хвилині. Утім, центральний захисник господарів Матіас Морено не дав цій перевазі довго тривати та зрізав м'яч у власні ворота.

Кіке Перес допоміг повернути підопічним Давіде Ніколи переможний рахунок.

Чемпіонат Італії – Серія А

11 тур, 6 листопада

Венеція – Удінезе – 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Башич, 1:1 – 57 Морено (автогол), 2:1 – 65 Перес

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Нагадаємо, що у заключних матчах 10-го туру Фіорентина здобула вольову перемогу над Сассуоло, а Аталанта зазнала розгрому від Парми.