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Розклад матчів збірної України у Лізі націй

Микола Дендак — 6 вересня, 15:00
Розклад матчів збірної України у Лізі націй
Getty Images

Вже невдовзі збірна України з футболу розпочне свої виступи в новому розіграші Ліги націй УЄФА. Підопічні Сергія Реброва змагатимуться у групі 1 дивізіону B.

Суперниками України стануть збірні Албанії, Чехії та Грузії. Національна збірна двічі зустрінеться проти кожної команди: один поєдинок вдома, один — на виїзді.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

  • 7 вересня, 21.45. Україна — Албанія;
  • 10 вересня, 21.45. Чехія — Україна;
  • 11 жовтня, 21.45. Україна — Грузія;
  • 14 жовтня, 21.45. Україна — Чехія;
  • 16 листопада, 19.00. Грузія — Україна;
  • 19 листопада, 21.45. Албанія — Україна.

Нагадаємо, на вересневі поєдинки Ліги націй наставник збірної України Сергій Ребров викликав 26 гравців, зокрема дебютний виклик отримав Владислав Кабаєв.

Поєдинок проти Албанії у першому турі відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Раніше стало відомо, що ключовий нападник "синьо-жовтих" Артем Довбик пропустить вересневі матчі національної команди через невеличке пошкодження.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Албанії з футболу Збірна Чехії з футболу Збірна Грузії з футболу

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