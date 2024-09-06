Розклад матчів збірної України у Лізі націй

Вже невдовзі збірна України з футболу розпочне свої виступи в новому розіграші Ліги націй УЄФА. Підопічні Сергія Реброва змагатимуться у групі 1 дивізіону B.

Суперниками України стануть збірні Албанії, Чехії та Грузії. Національна збірна двічі зустрінеться проти кожної команди: один поєдинок вдома, один — на виїзді.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

7 вересня, 21.45. Україна — Албанія;

— Албанія; 10 вересня, 21.45. Чехія — Україна ;

; 11 жовтня, 21.45. Україна — Грузія;

— Грузія; 14 жовтня, 21.45. Україна — Чехія;

— Чехія; 16 листопада, 19.00. Грузія — Україна ;

; 19 листопада, 21.45. Албанія — Україна.

Нагадаємо, на вересневі поєдинки Ліги націй наставник збірної України Сергій Ребров викликав 26 гравців, зокрема дебютний виклик отримав Владислав Кабаєв.

Поєдинок проти Албанії у першому турі відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Раніше стало відомо, що ключовий нападник "синьо-жовтих" Артем Довбик пропустить вересневі матчі національної команди через невеличке пошкодження.