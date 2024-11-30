Кривбас зіграє з Поліссям, Лівий берег прийме Оболонь у 15 турі УПЛ
УПЛ
Сьогодні, 30 листопада, відбудеться 3 матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги.
Розпочнеться ігровий день з поєдинку між черкаським ЛНЗ та рівненським Вересом. У центральному матчі туру Кривбас прийматиме Полісся, а у київському дербі Лівий берег зустрінеться з Оболоню.
Чемпіонат України – УПЛ
15 тур, 30 листопада
13:00 ЛНЗ Черкаси – Верес
15:30 Кривбас – Полісся
18:00 Лівий берег – Оболонь
Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).
Напередодні Інгулець з Петрового сенсаційно на виїзді розгромив полтавську Ворсклу. Це стало першою перемогою підопічних Василя Кобіна в цьому сезоні УПЛ.