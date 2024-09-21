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Динамо прийме Рух, Олександрія зіграє проти Лівого берега у 7 турі УПЛ

Руслан Травкін — 21 вересня, 07:20
Динамо прийме Рух, Олександрія зіграє проти Лівого берега у 7 турі УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 21 вересня, відбудеться три матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги.

Відкриватиме ігровий день зустріч в Одесі, де Чорноморець прийматиме львівські Карпати.

Олександрія Руслана Ротаня, яка за 5 матчів набрала 13 очок, зіграє вдома проти дебютанта УПЛ Лівого берега.

В гості до київського Динамо завітає львівський Рух.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25
7 тур, 21 вересня

12:00 Чорноморець – Карпати

14:30 Олександрія – Лівий берег

17:00 Динамо – Рух

Нагадаємо, на тижні відбувся перенесений матч 4 туру між Динамо та Ворсклою. "Біло-сині" здобули перемогу та вийшли у одноосібні лідери турнірної таблиці.

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