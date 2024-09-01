Перший топматч Довбика, Дженоа Малиновського проти Верони: розклад матчів Серії А
Getty Images
Сьогодні, 1 вересня, в італійській Серії А відбудуться 4 матчі 3 туру.
Зокрема, Рома Артема Довбика на виїзді зіграє проти Ювентуса, який стартував з двох розгромних перемог. Дженоа Руслана Малиноського прийме Верону.
Розклад матчів Серії А на 1 вересня
- 19:30 Дженоа — Верона
- 19:30 Фіорентина — Монца
- 21:45 Удінезе — Комо
- 21:45 Ювентус — Рома
Нагадаємо, напередодні Лаціо розписав бойову нічию з Міланом, а Наполі організував епічний камбек проти Парми. Всі результати попереднього ігрового дня — за цим посиланням.