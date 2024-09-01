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Перший топматч Довбика, Дженоа Малиновського проти Верони: розклад матчів Серії А

Ігор Чернявський — 1 вересня, 11:15
Перший топматч Довбика, Дженоа Малиновського проти Верони: розклад матчів Серії А
Getty Images

Сьогодні, 1 вересня, в італійській Серії А відбудуться 4 матчі 3 туру.

Зокрема, Рома Артема Довбика на виїзді зіграє проти Ювентуса, який стартував з двох розгромних перемог. Дженоа Руслана Малиноського прийме Верону.

Розклад матчів Серії А на 1 вересня

  • 19:30 Дженоа — Верона
  • 19:30 Фіорентина — Монца
  • 21:45 Удінезе — Комо
  • 21:45 Ювентус — Рома

Нагадаємо, напередодні Лаціо розписав бойову нічию з Міланом, а Наполі організував епічний камбек проти Парми. Всі результати попереднього ігрового дня — за цим посиланням.

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Чемпіонат Італії, Серія А

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