Металіст прийме Чернігів, Хуст зустрінеться з Діназом: розклад матчів Першої ліги

У суботу, 25 травня, відбудуться останні матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі в групі "Вибування".

У 29 турі Гірник-Спорт, Чернігів та Кремінь вилетіли з Першої ліги. Основна боротьба у 30 турі розгорнеться за зону перехідних матчів, куди ризикують потрапити Діназ, МФК Металург, Металіст та Хуст.

Гарантували прописку в чемпіонаті на наступний сезон — Буковина, Поділля та Нива Тернопіль.

Розклад матчів Першої лігиГрупа "Вибування:"

13:00 Буковина — МФК Металург

— 13:00 Металіст — Чернігів

13:00 Нива Тернопіль — Кремінь

— 13:00 Поділля — Гірник-Спорт

— 13:00 Хуст — Діназ Вишгород

"Чемпіонська" група

13:30 СК Полтава Прикарпаття

Напередодні Інгулець переміг Карпати у матчі за золото Першої ліги.