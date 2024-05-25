Металіст прийме Чернігів, Хуст зустрінеться з Діназом: розклад матчів Першої ліги
У суботу, 25 травня, відбудуться останні матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі в групі "Вибування".
У 29 турі Гірник-Спорт, Чернігів та Кремінь вилетіли з Першої ліги. Основна боротьба у 30 турі розгорнеться за зону перехідних матчів, куди ризикують потрапити Діназ, МФК Металург, Металіст та Хуст.
Гарантували прописку в чемпіонаті на наступний сезон — Буковина, Поділля та Нива Тернопіль.
Розклад матчів Першої лігиГрупа "Вибування:"
- 13:00 Буковина — МФК Металург
- 13:00 Металіст — Чернігів
- 13:00 Нива Тернопіль — Кремінь
- 13:00 Поділля — Гірник-Спорт
- 13:00 Хуст — Діназ Вишгород
"Чемпіонська" група
- 13:30 СК Полтава Прикарпаття
Напередодні Інгулець переміг Карпати у матчі за золото Першої ліги.