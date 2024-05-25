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Металіст прийме Чернігів, Хуст зустрінеться з Діназом: розклад матчів Першої ліги

Олександр Булава — 25 травня, 09:36
Металіст прийме Чернігів, Хуст зустрінеться з Діназом: розклад матчів Першої ліги

У суботу, 25 травня, відбудуться останні матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі в групі "Вибування".

У 29 турі Гірник-Спорт, Чернігів та Кремінь вилетіли з Першої ліги. Основна боротьба у 30 турі розгорнеться за зону перехідних матчів, куди ризикують потрапити Діназ, МФК Металург, Металіст та Хуст.

Гарантували прописку в чемпіонаті на наступний сезон — Буковина, Поділля та Нива Тернопіль.

Розклад матчів Першої лігиГрупа "Вибування:"

  • 13:00 БуковинаМФК Металург
  • 13:00 Металіст Чернігів
  • 13:00 Нива ТернопільКремінь
  • 13:00 ПоділляГірник-Спорт
  • 13:00 Хуст Діназ Вишгород

"Чемпіонська" група

  • 13:30 СК Полтава Прикарпаття

Напередодні Інгулець переміг Карпати у матчі за золото Першої ліги.

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