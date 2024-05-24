Інгулець прийме Карпати в битві за чемпіонство: розклад матчів Першої ліги

У п'ятницю, 24 травня, відбудуться останні матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі в "Чемпіонській" групі.

У Петровому Карпати та Інгулець визначать найсильнішу команду Першої ліги. Перед очним матчем львів'яни випереджають суперника на 1 бал в турнірній таблиці чемпіонату. Обидва клуби вже достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.

Розклад матчів Першої ліги

13:00 Вікторія — Кудрівка-Нива

13:00 Інгулець — Карпати

13:00 Лівий берег — Епіцентр

13:00 ФСК Маріуполь — Агробізнес

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Карпати розписали результативну нічию з Лівим берегом, а Інгулець розібрався з Епіцентром.