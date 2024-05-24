Інгулець прийме Карпати в битві за чемпіонство: розклад матчів Першої ліги
У п'ятницю, 24 травня, відбудуться останні матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі в "Чемпіонській" групі.
У Петровому Карпати та Інгулець визначать найсильнішу команду Першої ліги. Перед очним матчем львів'яни випереджають суперника на 1 бал в турнірній таблиці чемпіонату. Обидва клуби вже достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.
Розклад матчів Першої ліги
- 13:00 Вікторія — Кудрівка-Нива
- 13:00 Інгулець — Карпати
- 13:00 Лівий берег — Епіцентр
- 13:00 ФСК Маріуполь — Агробізнес
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Напередодні Карпати розписали результативну нічию з Лівим берегом, а Інгулець розібрався з Епіцентром.