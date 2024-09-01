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Монако проти Ланса, Лілль прийме ПСЖ, Реймс — Ренн: розклад матчів Ліги 1

Ігор Чернявський — 1 вересня, 10:35
Монако проти Ланса, Лілль прийме ПСЖ, Реймс — Ренн: розклад матчів Ліги 1
Getty Images

Сьогодні, 1 вересня, у французькій Лізі 1 відбудуться 5 матчів.

У центральному поєдинку 3 туру Лілль вдома зіграє з Парі Сен-Жермен. А відкриють програму ігрового дня Монако та Ланс.

Розклад матчів чемпіонату Франції на 1 вересня

  • 16:00 Монако — Ланс
  • 18:00 Анже — Ніцца
  • 18:00 Гавр — Осер
  • 18:00 Реймс — Ренн
  • 21:45 Лілль — ПСЖ

Нагадаємо, напередодні суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів не залишив шансів Сент-Етьєну, а Марсель завдяки дублю Мейсона Грінвуда на виїзді обіграв Тулузи. Результати попереднього ігрового дня — за цим посиланням.

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Чемпіонат Франції, Ліга 1

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