Монако проти Ланса, Лілль прийме ПСЖ, Реймс — Ренн: розклад матчів Ліги 1
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Сьогодні, 1 вересня, у французькій Лізі 1 відбудуться 5 матчів.
У центральному поєдинку 3 туру Лілль вдома зіграє з Парі Сен-Жермен. А відкриють програму ігрового дня Монако та Ланс.
Розклад матчів чемпіонату Франції на 1 вересня
- 16:00 Монако — Ланс
- 18:00 Анже — Ніцца
- 18:00 Гавр — Осер
- 18:00 Реймс — Ренн
- 21:45 Лілль — ПСЖ
Нагадаємо, напередодні суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів не залишив шансів Сент-Етьєну, а Марсель завдяки дублю Мейсона Грінвуда на виїзді обіграв Тулузи. Результати попереднього ігрового дня — за цим посиланням.