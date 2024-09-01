Монако проти Ланса, Лілль прийме ПСЖ, Реймс — Ренн: розклад матчів Ліги 1

Сьогодні, 1 вересня, у французькій Лізі 1 відбудуться 5 матчів.

У центральному поєдинку 3 туру Лілль вдома зіграє з Парі Сен-Жермен. А відкриють програму ігрового дня Монако та Ланс.

Розклад матчів чемпіонату Франції на 1 вересня

16:00 Монако — Ланс

18:00 Анже — Ніцца

18:00 Гавр — Осер

18:00 Реймс — Ренн

21:45 Лілль — ПСЖ

Нагадаємо, напередодні суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів не залишив шансів Сент-Етьєну, а Марсель завдяки дублю Мейсона Грінвуда на виїзді обіграв Тулузи. Результати попереднього ігрового дня — за цим посиланням.