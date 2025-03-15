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Жирона Циганкова прийме Валенсію, Реал зустрінеться із Вільяррелом у 28 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 15 березня 2025, 10:15
Жирона Циганкова прийме Валенсію, Реал зустрінеться із Вільяррелом у 28 турі Ла Ліги

У суботу, 15 березня, відбудуться ігри 28 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, прийматиме Валенсію. Каталонці з 33 очками в активі наразі йдуть 13-ми у турнірній таблиці чемпіонату, водночас "кажани" з 27 балами посідають 17-те місце.

У центральному матчі дня мадридський Реал, який займає другу позицію, зустрінеться із Вільярреалом, який йде п'ятим.

Розклад матчів Ла Ліги

15:00 Вальядолід – Сельта

17:15 Мальорка – Еспаньйол

19:30 Вільярреал – Реал Мадрид

22:00 Жирона – Валенсія

Напередодні Лас-Пальмас забив двічі за п'ять хвилин і вирвав нічию в Алавеса.

Валенсія Вільярреал Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Жирона

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