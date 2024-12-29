Борнмут Забарного зіграє проти Фулгема, Евертон Миколенка прийме Ноттінгем у 19 турі АПЛ

Сьогодні, 29 грудня, відбудуться шість матчів 16-го тур Англійської Прем'єр-ліги.

Відкриє ігровий день гра Лестер – Манчестер Сіті. "Лиси" ведуть боротьбу за виживання, однак гості не вважаються однозначними фаворитами зустрічі. Команда Пепа Гвардіоли має лише 1 перемогу за 13 останніх матчів.

О 17:00 за київським часом стартують відразу чотири гри. Найцікавіші ігри для українських вболівальників пройдуть у Ліверпулі та Лондоні. На "Гудісон Парк" Евертон Віталія Миколенка зіграє проти Ноттінгема. "Лісники" чудово показують себе. Наразі команда йде на четвертій сходинці.

На "Крейвен Коттедж" Фулгем прийме Борнмут Іллі Забарного. Колектив українця має 29 очок і посідає шосте місце, Фулгем набрав на 1 бал менше і посідає восьму сходинку.

Закриє ігровий день поєдинок між Вест Гемом та Ліверпулем.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

19 тур, 29 грудня

16:30 Лестер – Манчестер Сіті

17:00 Евертон – Ноттінгем

17:00 Фулгем – Борнмут

17:00 Тоттенгем – Вулвергемптон

17:00 Кристал Пелас – Фулгем

19:30 Вест Гем – Ліверпуль

Нагадаємо, кілька днів тому відбулися матчі 18-го туру. Ліверпуль здобув вольову перемогу над Лестером, а Манчестер Юнайтед поступився Вулвергемптону.