Вест Гем прийме Арсенал, Брентфорд зіграє Лестером, Вулвз проти Борнмута: розклад матчів АПЛ
Сьогодні, 30 листопада, відбудуться 5 матчів 13 туру Англійської Прем'єр-ліги.
У центральному матчі ігрового дня Арсенал Олександра Зінченка зіграє в лондонському дербі проти Вест Гема. Також Брентфор Єгора Ярмолюка прийме Лестер, а Борнмут Іллі Забарного на виїзді протистоятиме Вулвергемптону.
Розклад матчів АПЛ на 30 листопада
- 17:00 Брентфорд – Лестер
- 17:00 Вулвергемптон – Борнмут
- 17:00 Кристал Пелес – Ньюкасл
- 17:00 Ноттінгем Форест – Іпсвіч Таун
- 19:30 Вест Гем – Арсенал
Нагадаємо, напередодні тур стартував з нічиєї між Брайтоном та Саутгемптоном.