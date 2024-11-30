Вест Гем прийме Арсенал, Брентфорд зіграє Лестером, Вулвз проти Борнмута: розклад матчів АПЛ

Сьогодні, 30 листопада, відбудуться 5 матчів 13 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У центральному матчі ігрового дня Арсенал Олександра Зінченка зіграє в лондонському дербі проти Вест Гема. Також Брентфор Єгора Ярмолюка прийме Лестер, а Борнмут Іллі Забарного на виїзді протистоятиме Вулвергемптону.

Розклад матчів АПЛ на 30 листопада

17:00 Брентфорд – Лестер

17:00 Вулвергемптон – Борнмут

17:00 Кристал Пелес – Ньюкасл

17:00 Ноттінгем Форест – Іпсвіч Таун

19:30 Вест Гем – Арсенал

Нагадаємо, напередодні тур стартував з нічиєї між Брайтоном та Саутгемптоном.