Ньюкасл прийме Тоттенгем, Челсі зіграє з Кристал Пелес, МЮ проти Ліверпуля: розклад матчів АПЛ

Сьогодні, 1 вересня, в Англійській Прем’єр-лізі відбудуться три матчі.

В центральному поєдинку ігрового дня Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль. Протистояння цих команд, яке називають північно-західне дербі, вважається одним із найбільш принципових на Туманному Альбіоні.

Челсі Михайла Мудрика на своєму полі зіграє з Кристал Пелес, а Ньюкасл прийме Тоттенгем.

Розклад матчів АПЛ на 1 вересня

15:30 Ньюкасл — Тоттенгем

15:30 Челсі — Кристал Пелес

— Кристал Пелес 18:00 Манчестер Юнайтед — Ліверпуль

Нагадаємо, напередодні Арсенал втратив очки з Брайтоном, Борнмут видав неймовірний камбек у матчі проти Евертона, Манчестер Сіті на виїзді здолав Вест Гем. З усіма результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.