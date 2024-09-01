Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ньюкасл прийме Тоттенгем, Челсі зіграє з Кристал Пелес, МЮ проти Ліверпуля: розклад матчів АПЛ

Ігор Чернявський — 1 вересня, 08:25
Ньюкасл прийме Тоттенгем, Челсі зіграє з Кристал Пелес, МЮ проти Ліверпуля: розклад матчів АПЛ

Сьогодні, 1 вересня, в Англійській Прем’єр-лізі відбудуться три матчі.

В центральному поєдинку ігрового дня Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль. Протистояння цих команд, яке називають північно-західне дербі, вважається одним із найбільш принципових на Туманному Альбіоні.

Челсі Михайла Мудрика на своєму полі зіграє з Кристал Пелес, а Ньюкасл прийме Тоттенгем.

Розклад матчів АПЛ на 1 вересня

  • 15:30 Ньюкасл — Тоттенгем
  • 15:30 Челсі — Кристал Пелес
  • 18:00 Манчестер Юнайтед — Ліверпуль

Нагадаємо, напередодні Арсенал втратив очки з Брайтоном, Борнмут видав неймовірний камбек у матчі проти Евертона, Манчестер Сіті на виїзді здолав Вест Гем. З усіма результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Тоттенгем Челсі Кристал Пелес

Чемпіонат Англії, АПЛ

Борнмут оформив камбек року проти Евертона, Ман Сіті здолав Вест Гем у 3 турі АПЛ
Артета прокоментував скандальну червону картку, яка вирішила долю матчу з Брайтоном
Українське дербі не за горами: Миколенко і Забарний у старті своїх команд на матч 3 туру АПЛ
Зінченко знову розпочне матч АПЛ на лаві запасних
Стерлінг пояснив перехід в Арсенал

Останні новини