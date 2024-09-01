Ньюкасл прийме Тоттенгем, Челсі зіграє з Кристал Пелес, МЮ проти Ліверпуля: розклад матчів АПЛ
Сьогодні, 1 вересня, в Англійській Прем’єр-лізі відбудуться три матчі.
В центральному поєдинку ігрового дня Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль. Протистояння цих команд, яке називають північно-західне дербі, вважається одним із найбільш принципових на Туманному Альбіоні.
Челсі Михайла Мудрика на своєму полі зіграє з Кристал Пелес, а Ньюкасл прийме Тоттенгем.
Розклад матчів АПЛ на 1 вересня
- 15:30 Ньюкасл — Тоттенгем
- 15:30 Челсі — Кристал Пелес
- 18:00 Манчестер Юнайтед — Ліверпуль
Нагадаємо, напередодні Арсенал втратив очки з Брайтоном, Борнмут видав неймовірний камбек у матчі проти Евертона, Манчестер Сіті на виїзді здолав Вест Гем. З усіма результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.