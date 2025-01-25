Манчестер Сіті прийме Челсі, Борнмут Забарного зустрінеться з Ноттінгемом у 23 турі АПЛ
У суботу, 25 січня, відбудуться 6 матчів 23 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Ноттінгем Форест на виїзді зіграє проти Борнмута, за який виступає українець Ілля Забарний, а Аренал Олександра Зінченка зустрінеться з Вулвергемптоном. Напередодні поєдинку "вишні" розташувалися на 7 сходинці турнірної таблиці, заробивши 37 очок у 22 матчах. Ноттінгем ділить другу позицію чемпіонату Англії з Арсеналом, маючи в активі 44 бали.
Центральний матч туру відбудеться у Манчестері, де Сіті прийме лондонський Челсі.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
23 тур, 25 січня
17:00 Борнмут – Ноттінгем
17:00 Брайтон – Евертон
17:00 Вулвергемптон – Арсенал
17:00 Ліверпуль – Іпсвіч
17:00 Саутгемптон – Ньюкасл Юнайтед
19:30 Манчестер Сіті – Челсі
Напередодні Манчестер Сіті оголосив про трансфер нападника Айнтрахта Омара Мармуша.