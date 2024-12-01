Ліверпуль прийме Манчестер Сіті, Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Юнайтед у 13 турі АПЛ
Сьогодні, 1 грудня, відбудуться чотири поєдинки 13 туру Англійської Прем'єр-ліги.
У центральному матчі ігрового дня Ліверпуль вдома прийме Манчестер Сіті. Також Челсі Михайла Мудрика зіграє з Астон Віллою, а Евертон Віталія Миколенка на виїзді протистоятиме Манчестер Юнайтед.
Розклад матчів АПЛ на 1 грудня
15:30 Манчестер Юнайтед – Евертон
15:30 Тоттенгем – Фулгем
15:30 Челсі – Астон Вілла
18:00 Ліверпуль – Манчестер Сіті
Напередодні Арсенал Олександра Зінченка у грі з 7 голами переграв на виїзді Вест Гем, а Борнмут Іллі Забарного у яскравому матчі обіграв Вулвергемптон.