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Ліверпуль прийме Манчестер Сіті, Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Юнайтед у 13 турі АПЛ

Олександр Булава — 1 грудня 2024, 08:18
Ліверпуль прийме Манчестер Сіті, Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Юнайтед у 13 турі АПЛ

Сьогодні, 1 грудня, відбудуться чотири поєдинки 13 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У центральному матчі ігрового дня Ліверпуль вдома прийме Манчестер Сіті. Також Челсі Михайла Мудрика зіграє з Астон Віллою, а Евертон Віталія Миколенка на виїзді протистоятиме Манчестер Юнайтед.

Розклад матчів АПЛ на 1 грудня

15:30 Манчестер Юнайтед – Евертон

15:30 Тоттенгем – Фулгем

15:30 Челсі – Астон Вілла

18:00 Ліверпуль – Манчестер Сіті

Напередодні Арсенал Олександра Зінченка у грі з 7 голами переграв на виїзді Вест Гем, а Борнмут Іллі Забарного у яскравому матчі обіграв Вулвергемптон.

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