Челсі Мудрика зіграє з Брайтоном, Манчестер Юнайтед прийме Ньюкасл: розклад матчів АПЛ
У середу, 15 травня, відбудуться два перенесені поєдинки у межах 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик, на виїзді зіграє з Брайтоном, а Манчестер Юнайтед прийме Ньюкасл.
Розклад матчів 34 туру АПЛ
- 21:45 Брайтон — Челсі
- 22:00 Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Наразі Челсі та Ньюкасл поділяють шосту сходинку в турнірній таблиці. В обох команд по 57 балів. Наступним йде МЮ, у якого на 3 очка менше.
Що ж до команди Роберто Де Дзербі, то вона знаходиться на 10 місці та має рівну кількість балів з Борнмутом Іллі Забарного.
Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті здолав Тоттенгем та очолив турнірну таблицю.