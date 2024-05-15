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Челсі Мудрика зіграє з Брайтоном, Манчестер Юнайтед прийме Ньюкасл: розклад матчів АПЛ

Микола Дендак — 15 травня, 13:07
Челсі Мудрика зіграє з Брайтоном, Манчестер Юнайтед прийме Ньюкасл: розклад матчів АПЛ

У середу, 15 травня, відбудуться два перенесені поєдинки у межах 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик, на виїзді зіграє з Брайтоном, а Манчестер Юнайтед прийме Ньюкасл.

Розклад матчів 34 туру АПЛ

  • 21:45 Брайтон — Челсі
  • 22:00 Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

Наразі Челсі та Ньюкасл поділяють шосту сходинку в турнірній таблиці. В обох команд по 57 балів. Наступним йде МЮ, у якого на 3 очка менше.

Що ж до команди Роберто Де Дзербі, то вона знаходиться на 10 місці та має рівну кількість балів з Борнмутом Іллі Забарного.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті здолав Тоттенгем та очолив турнірну таблицю.

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