Брентфорд Ярмолюка проти Борнмута Забарного, Брайтон прийме Манчестер Сіті, Ліверпуль – Астон Вілла: розклад матчів АПЛ

Сьогодні, 9 листопада, відбудуться 6 матчів 11 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Дуже цікавим для українських вболівальників буде протистояння між Брентордом та Борнмутом, адже в ньому є шанс побачити на полі одразу двох земляків – Єгора Ярмолюка та Іллю Забарного. Щоправда, перший востаннє виходив у стартовому складі на матч АПЛ ще 21 вересня.

Також Евертон Віталій Миколенка на виїзді зіграє проти Вест Гема, а Манчестер Сіті спробує перервати серію з трьох поразок поспіль у протистоянні з Брайтоном.

У центральному матчі ігрового дня лідер чемпіонату Англії, Ліверпуль.ю прийме на Енфілді Астон Віллу, яка не може виграти 4 поєдинки поспіль в усіх турнірах.

Розклад матчів АПЛ на 9 листопада

17:00 Брентфорд – Борнмут

17:00 Вест Гем – Евертон

– Евертон 17:00 Вулвергемптон – Саутгемптон

17:00 Кристал Пелес – Фулгем

19:30 Брайтон – Манчестер Сіті

22:00 Ліверпуль – Астон Вілла

Нагадаємо, в центральному матчі попереднього туру Манчестер Юнайтед не зміг втримати перемогу над Челсі.