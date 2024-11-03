Атлетик прийме Бетис, дербі Барселона – Еспаньол, Севілья проти Реала Сосьєдада: розклад матчів Ла Ліги
Ла Ліга
Сьогодні, 3 листопада, відбудуться 4 матчі 12 туру чемпіонату Іспанії.
Сьогоднішній ігровий день буде багатим на принципові протистояння. Барселона зустрінеться з Еспаньолом у каталонському дербі, Севілья поміряється силами з Реалом Сосьєдадом, а Бетіс на виїзді зіграє проти Атлетика Більбао.
Розклад матчів Ла Ліги на 3 листопада
- 15:00 Атлетико Мадрид – Лас-Пальмас
- 17:15 Барселона – Еспаньйол
- 19:30 Севілья – Реал Сосьєдад
- 22:00 Атлетик Більбао – Бетис
Нагадаємо, напередодні Жирона влаштувала перестрілку з Леганесом, а Осасуна мінімально перемогла Вальядолід. Також вчора мали відбутися матчі Валенсія – Реал та Вільярреал – Райо Вальєкано, але їх перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана".