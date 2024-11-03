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Атлетик прийме Бетис, дербі Барселона – Еспаньол, Севілья проти Реала Сосьєдада: розклад матчів Ла Ліги

Ігор Чернявський — 3 листопада, 10:20
Атлетик прийме Бетис, дербі Барселона – Еспаньол, Севілья проти Реала Сосьєдада: розклад матчів Ла Ліги
Ла Ліга

Сьогодні, 3 листопада, відбудуться 4 матчі 12 туру чемпіонату Іспанії.

Сьогоднішній ігровий день буде багатим на принципові протистояння. Барселона зустрінеться з Еспаньолом у каталонському дербі, Севілья поміряється силами з Реалом Сосьєдадом, а Бетіс на виїзді зіграє проти Атлетика Більбао.

Розклад матчів Ла Ліги на 3 листопада

  • 15:00 Атлетико Мадрид – Лас-Пальмас
  • 17:15 Барселона – Еспаньйол
  • 19:30 Севілья – Реал Сосьєдад
  • 22:00 Атлетик Більбао – Бетис

Нагадаємо, напередодні Жирона влаштувала перестрілку з Леганесом, а Осасуна мінімально перемогла Вальядолід. Також вчора мали відбутися матчі Валенсія – Реал та Вільярреал – Райо Вальєкано, але їх перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана".

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Барселона

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