Атлетик прийме Бетис, дербі Барселона – Еспаньол, Севілья проти Реала Сосьєдада: розклад матчів Ла Ліги

Сьогодні, 3 листопада, відбудуться 4 матчі 12 туру чемпіонату Іспанії.

Сьогоднішній ігровий день буде багатим на принципові протистояння. Барселона зустрінеться з Еспаньолом у каталонському дербі, Севілья поміряється силами з Реалом Сосьєдадом, а Бетіс на виїзді зіграє проти Атлетика Більбао.

Розклад матчів Ла Ліги на 3 листопада

15:00 Атлетико Мадрид – Лас-Пальмас

17:15 Барселона – Еспаньйол

– Еспаньйол 19:30 Севілья – Реал Сосьєдад

22:00 Атлетик Більбао – Бетис

Нагадаємо, напередодні Жирона влаштувала перестрілку з Леганесом, а Осасуна мінімально перемогла Вальядолід. Також вчора мали відбутися матчі Валенсія – Реал та Вільярреал – Райо Вальєкано, але їх перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана".