Аталанта проти Наполі, Рома зіграє з Вероною, Інтер прийме Венецію: розклад матчів Серії А
Серія А
Сьогодні, 3 листопада, відбудуться 4 матчі 11 туру італійської Серії А.
В центральному поєдинку ігрового дня лідер чемпіонату Наполі прийматиме Аталанту, яка йде на 4 місці. "Партенопеї" виграли 6 останніх матчів із загальним рахунком 14:1. Бергамаски також мають тривалу безпрограшну серію – 7 ігор.
Розклад матчів Серії А на 3 листопада
- 13:30 Наполі – Аталанта
- 16:00 Торіно – Фіорентина
- 19:00 Верона – Рома
- 21:45 Інтер – Венеція
Нагадаємо, напередодні Ювентус на виїзді переграв Удінезе, а Мілан мінімально здолав Монцу.