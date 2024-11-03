Аталанта проти Наполі, Рома зіграє з Вероною, Інтер прийме Венецію: розклад матчів Серії А

Сьогодні, 3 листопада, відбудуться 4 матчі 11 туру італійської Серії А.

В центральному поєдинку ігрового дня лідер чемпіонату Наполі прийматиме Аталанту, яка йде на 4 місці. "Партенопеї" виграли 6 останніх матчів із загальним рахунком 14:1. Бергамаски також мають тривалу безпрограшну серію – 7 ігор.

Розклад матчів Серії А на 3 листопада

13:30 Наполі – Аталанта

16:00 Торіно – Фіорентина

– Фіорентина 19:00 Верона – Рома

21:45 Інтер – Венеція

Нагадаємо, напередодні Ювентус на виїзді переграв Удінезе, а Мілан мінімально здолав Монцу.