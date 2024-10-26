Реал проти Барселони, Жирона Циганкова відправиться на Канари: розклад матчів 11 туру Ла Ліги
Сьогодні, 26 жовтня, відбудеться 4 матчі у межах 11 туру Ла Ліги.
Ключовим буде поєдинок між грандами іспанського футболу. Мадридський Реал вдома зіграє проти Барселони.
Жирона Віктора Циганкова полетить на Канарські острови, де їх очікує гра проти Лас-Пальмаса.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25
26 жовтня, 11 тур
15:00 Вальядолід – Вільярреал
17:15 Райо Вальєкано – Алавес
19:30 Лас-Пальмас – Жирона
22:00 Реал Мадрид – Барселона
Нагадаємо, 11 тур чемпіонату Іспанії розпочався матчем Еспаньйол – Севілья. Гості завдяки дублю Лукебакіо набрали 3 очки.