Реал проти Барселони, Жирона Циганкова відправиться на Канари: розклад матчів 11 туру Ла Ліги

Сьогодні, 26 жовтня, відбудеться 4 матчі у межах 11 туру Ла Ліги.

Ключовим буде поєдинок між грандами іспанського футболу. Мадридський Реал вдома зіграє проти Барселони.

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Жирона Віктора Циганкова полетить на Канарські острови, де їх очікує гра проти Лас-Пальмаса.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25

26 жовтня, 11 тур

15:00 Вальядолід – Вільярреал

17:15 Райо Вальєкано – Алавес

19:30 Лас-Пальмас – Жирона

22:00 Реал Мадрид – Барселона

Нагадаємо, 11 тур чемпіонату Іспанії розпочався матчем Еспаньйол – Севілья. Гості завдяки дублю Лукебакіо набрали 3 очки.