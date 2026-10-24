Алавес вирвав нічию з Малагою у 10 турі Ла Ліги завдяки голу на 89-й хвилині

У п'ятницю, 23 жовтня, відбувся матч 10 туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27, у якому Алавес зіграв удома внічию з Малагою.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Господарі поступалися після першого тайму, але зрівняли рахунок наприкінці зустрічі.

Малага відкрила рахунок на 44-й хвилині: відзначився Адріан Ніньйо. У другому таймі Алавес посилив тиск і врятувався від поразки на 89-й хвилині – Аїтор Маньяс першим зіграв на добиванні та забив із центру штрафного майданчика.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

10 тур, 23 жовтня

Алавес – Малага 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Ніньйо; 1:1 – 89 Маньяс

Турнірна таблиця Ла Ліги Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні дубль Бруге приніс Леванте перемогу над Атлетиком у перенесеному матчі 6 туру Ла Ліги.