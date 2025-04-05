Евертон Миколенка прийме Арсенал Зінченка, Борнмут Забарного зустрінеться з Вест Гемом у 31 турі АПЛ
У суботу, 5 квітня, відбудеться п'ять матчів в межах 31 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Евертон Віталія Миколенка прийме Арсенал Олександра Зінченка, а Борнмут Іллі Забарного на виїзді зустрінеться із Вест Гемом.
У центральному матчі ігрового дня Астон Вілла вдома зіграє з Ноттінгемом, який з 57 балами займає третю сходинку в турнірній таблиці. Клуб з Бірмінгема наразі має в активі 48 пунктів та перебуває на сьомій сходинці.
Чемпіонат Англії – АПЛ
31 тур, 5 квітня
14:30 Евертон – Арсенал
17:00 Вест Гем – Борнмут
17:00 Іпсвіч – Вулвергемптон
17:00 Крістал Пелес – Брайтон
19:30 Астон Вілла – Ноттінгем
Напередодні було названо найкращого тренера АПЛ у березні.