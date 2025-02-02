Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Арсенал Зінченка прийматиме Манчестер Сіті, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Тоттенгемом у 24 турі АПЛ

Станіслав Лисак — 2 лютого 2025, 08:15
АПЛ

У неділю, 2 лютого, відбудеться 3 матчі 24 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, у центральному поєдинку ігрового дня лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, прийматиме Манчестер Сіті.

Також Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться з Тоттенгемом, а Манчестер Сіті зіграє з Крістал Пелесом.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
24 тур, 2 лютого

16:00 Брентфорд – Тоттенгем

16:00 Манчестер Юнайтед – Крістал Пелес

18:30 Арсенал – Манчестер Сіті

Напередодні Борнмут Іллі Забарного вдома поступився Ліверпулю та перервав свою безпрограшну серію, яка тривала з листопада.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Брентфорд Крістал Пелес Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Тоттенгем

Чемпіонат Англії, АПЛ

Не тільки Рашфорд: Астон Вілла орендує колишнього одноклубника Луніна
Оренда захисника Манчестер Юнайтед в Бенфіку Трубіна зірвалася
Салах обійшов легенду Челсі в списку бомбардирів АПЛ
Вулвз перемогли Астон Віллу, Борнмут Забарного поступився Ліверпулю в 24 турі АПЛ
Дукуре з асистом Пікфорда забив четвертий найшвидший гол в історії АПЛ

Останні новини