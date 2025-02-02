Арсенал Зінченка прийматиме Манчестер Сіті, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Тоттенгемом у 24 турі АПЛ
У неділю, 2 лютого, відбудеться 3 матчі 24 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Зокрема, у центральному поєдинку ігрового дня лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, прийматиме Манчестер Сіті.
Також Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться з Тоттенгемом, а Манчестер Сіті зіграє з Крістал Пелесом.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
24 тур, 2 лютого
16:00 Брентфорд – Тоттенгем
16:00 Манчестер Юнайтед – Крістал Пелес
18:30 Арсенал – Манчестер Сіті
Напередодні Борнмут Іллі Забарного вдома поступився Ліверпулю та перервав свою безпрограшну серію, яка тривала з листопада.