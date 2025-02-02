Арсенал Зінченка прийматиме Манчестер Сіті, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Тоттенгемом у 24 турі АПЛ

У неділю, 2 лютого, відбудеться 3 матчі 24 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, у центральному поєдинку ігрового дня лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, прийматиме Манчестер Сіті.

Також Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться з Тоттенгемом, а Манчестер Сіті зіграє з Крістал Пелесом.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

24 тур, 2 лютого

16:00 Брентфорд – Тоттенгем

16:00 Манчестер Юнайтед – Крістал Пелес

18:30 Арсенал – Манчестер Сіті

Напередодні Борнмут Іллі Забарного вдома поступився Ліверпулю та перервав свою безпрограшну серію, яка тривала з листопада.