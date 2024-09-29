Реал Луніна зустрінеться з Атлетико, Жирона Циганкова зіграє з Сельтою у 8 турі Ла Ліги

Сьогодні, 29 вересня, відбудеться 4 матчі 8 туру Ла Ліги сезону-2024/25.

Відкриє ігровий день зустріч Жирони Віктора Циганкова з Сельтою. Реал Андрія Луніна у мадридському дербі на виїзді зіграє проти Атлетико.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

8 тур, 29 вересня

15:00 Сельта Віго – Жирона

17:15 Атлетик – Севілья

19:30 Бетіс – Еспаньйол

22:00 Атлетико – Реал Мадрид

Нагадаємо, напередодні Барселона зазнала першої поразки у сезоні. Каталонці на виїзді сенсаційно програли Осасуні.