Жирона Циганкова відправиться в гості до Валенсії, Реал зіграє з Еспаньйолом у 6 турі Ла Ліги
Ла Ліга
Сьогодні, 21 вересня, відбудеться 4 матчі 6 туру Ла Ліги сезону-2024/25.
Жирона Віктора Циганкова, після невдачі у Лізі чемпіонів, спробує здобути перемогу у грі з Валенсією. Мадридський Реал вдома прийме Еспаньйол.
Відкриє ігровий день зустріч Вальядолід – Реал Сосьєдад. Слідом за цим поєдинком відбудеться гра Осасуна – Лас-Пальмас.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25
21 вересня, 6 тур
14:00 Вальядолід – Реал Сосьєдад
16:15 Осасуна – Лас-Пальмас
18:30 Валенсія – Жирона
21:00 Реал – Еспаньйол
Нагадаємо, 6 тур стартував учора матчем Алавес – Севілья, у якому господарі здобули мінімальну перемогу (2:1).