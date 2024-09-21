Жирона Циганкова відправиться в гості до Валенсії, Реал зіграє з Еспаньйолом у 6 турі Ла Ліги

Сьогодні, 21 вересня, відбудеться 4 матчі 6 туру Ла Ліги сезону-2024/25.

Жирона Віктора Циганкова, після невдачі у Лізі чемпіонів, спробує здобути перемогу у грі з Валенсією. Мадридський Реал вдома прийме Еспаньйол.

Відкриє ігровий день зустріч Вальядолід – Реал Сосьєдад. Слідом за цим поєдинком відбудеться гра Осасуна – Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25

21 вересня, 6 тур

14:00 Вальядолід – Реал Сосьєдад

16:15 Осасуна – Лас-Пальмас

18:30 Валенсія – Жирона

21:00 Реал – Еспаньйол

Нагадаємо, 6 тур стартував учора матчем Алавес – Севілья, у якому господарі здобули мінімальну перемогу (2:1).