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Барселона зіграє проти Вальядоліда, Атлетико поїде до Більбао: розклад матчів 4 туру Ла Ліги

Руслан Травкін — 31 серпня, 09:28
Барселона зіграє проти Вальядоліда, Атлетико поїде до Більбао: розклад матчів 4 туру Ла Ліги
Гравці Барселони
Getty images

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться п'ять матчів четвертого туру Ла Ліги сезону-2024/2025.

Відкриє ігровий день гра Барселона — Вальядолід. Напевно, центральний поєдинок дня пройде у місті Більбао, де Атлетік прийме мадридський Атлетико. Також цікавою обіцяє бути зустріч Валенсії та Вільярреала.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
4 тур, 31 серпня

18:00. Барселона — Вальядолід

20:00. Атлетік — Атлетико

20:15. Еспаньйол — Райо Вальєкано

22:30. Валенсія — Вільярреал

22:30. Леганес — Мальорка

Нагадаємо, у 3 турі Барселона обіграла Райо Вальєкано. Каталонський клуб набрав максимально можливі 9 очок і лідирує у таблиці. Вільярреал посідає друге місце — команда набрала 7 балів.

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Барселона

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