Інтер — Лаціо та запекла боротьба за виживання: розклад 37 туру Серії А

Сьогодні, 19 травня, відбудуться 5 матчів у межах передостаннього, 37 туру, чемпіонату Італії з футболу сезону-2023/24.

У центральному поєдинку дня Інтер, який вже достроково став чемпіоном, буде приймати Лаціо. Римляни, у разі перемоги над невмотивованим суперником, забезпечать собі місце в Лізі Європи.

У нижній частині турнірної таблиці загострюється боротьба за виживання. Розрив між 14 та 18 місцями Серії А складає лише 2 очки. Сассуоло та Кальярі в очному протистоянні будуть намагатися покращити шанси на збереження прописки.

Розклад 37 туру Серії А

13:30 Сассуоло — Кальярі

16:00 Монца — Фрозіноне

16:00 Удінезе — Емполі

19:00 Інтер — Лаціо

21:45 Рома — Дженоа

Напередодні Аталанта здобула перемогу над Лечче та гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів-2024/25.