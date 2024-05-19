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Інтер — Лаціо та запекла боротьба за виживання: розклад 37 туру Серії А

Владислав Уткін — 19 травня, 11:12
Інтер — Лаціо та запекла боротьба за виживання: розклад 37 туру Серії А

Сьогодні, 19 травня, відбудуться 5 матчів у межах передостаннього, 37 туру, чемпіонату Італії з футболу сезону-2023/24.

У центральному поєдинку дня Інтер, який вже достроково став чемпіоном, буде приймати Лаціо. Римляни, у разі перемоги над невмотивованим суперником, забезпечать собі місце в Лізі Європи.

У нижній частині турнірної таблиці загострюється боротьба за виживання. Розрив між 14 та 18 місцями Серії А складає лише 2 очки. Сассуоло та Кальярі в очному протистоянні будуть намагатися покращити шанси на збереження прописки.

Розклад 37 туру Серії А

  • 13:30 Сассуоло — Кальярі
  • 16:00 Монца — Фрозіноне
  • 16:00 Удінезе — Емполі
  • 19:00 Інтер — Лаціо
  • 21:45 Рома — Дженоа

Напередодні Аталанта здобула перемогу над Лечче та гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів-2024/25.

Інтер Лаціо Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

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