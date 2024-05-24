ЛНЗ завдяки "сухому листу" обіграв Ворсклу: огляд матчу УПЛ

Черкаський ЛНЗ мінімально переміг полтавську Ворсклу в останньому турі чемпіонату України з футболу-2023/24.

Огляд матчу

Чемпіонат України — УПЛ

29 тур, 19 травня

ЛНЗ (Черкаси) — Ворскла (Полтава) 1:0

Гол: Тілль 15

ЛНЗ: Самойленко, Пасіч, Саліху, Муравський, Каплієнко (Стасюк 70), Бойко, Яшарі, Тілль (Шестаков 70), Наумець (Олійник 56), Молло (Прядун 76), Ейнел (Тищенко 70).

Ворскла: Домолега, Бацула, Павлюк, Рамірес (Островський 80), Пердута, Челядін (Скляр 46), Хрипчук (Толі 67), Мякушко (Кане 46), Глущенко, Крупський, Ковталюк (Феліпе 67).

Попередження: Павлюк 45, Глущенко 82, Самойленко 90+4

ЛНЗ набрав 41 очок та завершив свій дебютний сезон на 7 місці. А от Ворскла ще може опуститися нижче поточної 8 сходинки — полтавців можуть обійти Зоря, Чорноморець та Олександрія.

Решта матчів останнього туру УПЛ відбудеться завтра, 25 травня. Усі поєдинки стартують о 15:30 за київським часом.