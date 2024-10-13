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Роздягальню Манчестер Юнайтед прослуховували у матчі з Астон Віллою

Олександр Булава — 13 жовтня, 14:52
Роздягальню Манчестер Юнайтед прослуховували у матчі з Астон Віллою
Манчестер Юнайтед

Роздягальню Манчестер Юнайтед у виїзному матчі з Астон Віллою (0:0) прослуховував пранкер.

Про це повідомляє The Sun.

Вілла приймала МЮ у 7 турі Англійської Прем'єр-ліги. За два дні до поєдинку у гостьову роздягальню пробрався пранкер, який встановив підслуховуючий пристрій.

Він приховав телефон, в якому налаштував мікрофон за допомогою дзвінка з іншого пристрою та зміг записати розмови головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага з командою.

Зазначається, що видання отримало записи, проте вирішило їх не публікувати.

Нагадаємо, що після семи турів МЮ посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ з 8 очками в активі. Також "червоні дияволи" завершили внічию два матчі у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може замінити головного тренера Еріка тен Гага наставником Фулгема Марко Сілвою.

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