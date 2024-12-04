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Розчаровані нічиєю: Ротань прокоментував результат матчу з Динамо

Володимир Максименко — 4 грудня 2024, 19:25
Розчаровані нічиєю: Ротань прокоментував результат матчу з Динамо
Руслан Ротань
Олександрія

У межах перенесеного матчу першого туру УПЛ київське Динамо та Олександрія не виявили сильнішого (0:0).

Головний тренер клубу з Кіровоградщини Руслан Ротань поділився думками щодо результату поєдинку в ефірі УПЛ-ТБ.

"Достатньо бойова гра. Ніхто не хотів програвати. Я не скажу, що було багато моментів, але вони були і я вдячний хлопцям. Хлопці розчаровані, вони хотіли більшого і це дуже важливо у футболі.

По гарячих слідах важко щось сказати. Вже ввечері ми проаналізуємо та подивимось, але той план, який ми мали на гру – ми витримували.

Що стосується гри на оборону сьогодні – це плюс, але хотілось би більше грати на атаку. Хлопці молодці, вони мали жагу до перемоги", - заявив спеціаліст.

Після 15-ти зіграних турів Динамо та Олександрія мають по 37 очок, але столичний клуб випереджає підопічних Ротаня у турнірній таблиці УПЛ за додатковими показниками.

Вже 8 грудня команди знов зіграють між собою, але вже в межах 16 туру. Початок матчу заплановано на 18:00.

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