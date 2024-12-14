Ротань пояснив результат матчу з ЛНЗ

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань вважає, що гравці його команди не були зосередженими у матчі з черкаським ЛНЗ (1:1) у чемпіонаті України.

Про це наставник розповів у коментарі УПЛ-ТБ.

"Наприкінці року так буває, що у когось квиточки вже на велосипед, на поїзд, я не знаю. Думали, що справа вже зроблена, Те, що з нами трапилося після моменту з Каплієнком, лише чоловіча розмова все пояснить. Втратили два очки, ми не мали це робити. Таке трапляється, коли хтось ще продавати себе починає, ще щось. Проблема у дисципліні. Дуже шкода, але на помилках треба вчитися. Хоча було багато позитиву у сезоні. Все на повному позитиві, якби не ці 20 хвилин. Хлопці виконали велику роботу, а тут... Не хотіли перемагати, важко сказати", – розповів Ротань.

Попри нічию Олександрія йде на зимову перерву перебуваючи на другому місці у турнірній таблиці з 38 очками в активі.