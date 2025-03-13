Російського гравця Реала Сосьєдад не впустили до Великої Британії на матч Ліги Європи проти МЮ
Російського півзахисника Реала Сосьєдад Арсена Захаряна не впустили до Великої Британії на матч Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Football-Espana.
За інформацією джерела, після прибуття в аеропорт Мадрида йому не дозволили летіти через проблеми з візою. Вечір середи він зі своїм одноклубником Хамарі Траоре, у якого була схожа проблема, провів у Парижі.
Вранці питання з Траоре вирішили, а ось Захаряну, як і раніше, не дали необхідних документів. Він був змушений відмовитися від участі в матчі й повернутися в Мадрид.
Матч між Манчестер Юнайтед та Реалом Сосьедад відбудеться сьогодні, 13 березня. Початок о 22:00. У першому поєдинку в Іспанії команди зіграли внічию 1:1.
У поточному сезоні Захарян зіграв лише в одному поєдинку Ліги Європи, коли вийшов на 7 хвилин проти Мідтьюлланна.
Минулого літа іспанці підписали росіянина за 13 млн євро. З того часу атакувальний півзахисник забив лише один гол.