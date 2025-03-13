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Російського гравця Реала Сосьєдад не впустили до Великої Британії на матч Ліги Європи проти МЮ

Олексій Мурзак — 13 березня 2025, 19:17
Російського гравця Реала Сосьєдад не впустили до Великої Британії на матч Ліги Європи проти МЮ
Арсен Захарян
Getty Images

Російського півзахисника Реала Сосьєдад Арсена Захаряна не впустили до Великої Британії на матч Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Football-Espana.

За інформацією джерела, після прибуття в аеропорт Мадрида йому не дозволили летіти через проблеми з візою. Вечір середи він зі своїм одноклубником Хамарі Траоре, у якого була схожа проблема, провів у Парижі.

Вранці питання з Траоре вирішили, а ось Захаряну, як і раніше, не дали необхідних документів. Він був змушений відмовитися від участі в матчі й повернутися в Мадрид.

Матч між Манчестер Юнайтед та Реалом Сосьедад відбудеться сьогодні, 13 березня. Початок о 22:00. У першому поєдинку в Іспанії команди зіграли внічию 1:1.

У поточному сезоні Захарян зіграв лише в одному поєдинку Ліги Європи, коли вийшов на 7 хвилин проти Мідтьюлланна.

Минулого літа іспанці підписали росіянина за 13 млн євро. З того часу атакувальний півзахисник забив лише один гол.

Манчестер Юнайтед Реал Сосьєдад Ліга Європи-2024/25

Манчестер Юнайтед

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