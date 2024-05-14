Зрадник Мурза: Мій російський паспорт — це можливість зіграти за збірну РФ

Український півзахисник Артур Мурза, який у березні 2024 року розпочав виступати за Муром із Другої ліги Росії, зізнався у наявності подвійного громадянства і мріє у майбутньому грати за збірну РФ.

Його слова цитує Sport UA.

"Чи готовий я до позбавлення громадянства України? Я нічого не порушував. І від українського громадянства не відмовлявся. Вони не мають права позбавляти мене громадянства. Тільки якщо провернуть усе за якимись новими правилами. Тут я вже нічого не пороблю. Сьогодні я повноцінний громадянин РФ. Зараз це пріоритет, тут не користуюся українським паспортом. Найголовніше, щоб у мене не забрали російський паспорт (сміється).

Що для мене означає російське громадянство? Дуже багато чого. Насамперед це можливість у майбутньому потрапити до складу збірної Росії. Вперше питанням про отримання громадянства РФ почав займатися ще до переїзду в Австрію. А от заяву на футбольне громадянство писав уже цієї зими, ще навіть не розуміючи, чи вийде виїхати звідти", — розповів 23-річний футболіст.

Мурза в Україні грав за Маріуполь, Волинь, Авангард, Гірник-Спорт, Оболонь і Металіст.

Нагадаємо, після початку повномасштабної російсько-української війни він виступав за Кизил-Жар і Аксу (обидві - Казахстан), Валмієру (Латвія) та Капфенберг (Австрія).