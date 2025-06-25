Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі спортивної інфраструктури Таганрога

Російська влада звинуватила Збройні сили України в обстрілі спортивної інфраструктури Таганрога.

Про це повідомили місцеві ресурси пропаганди.

Так, т.в.о. голови Ростовської області Юрій Слюсарь заявив про влучання дронів у стадіон "Форте Арена", внаслідок чого було пошкоджено кришу, зруйновано одну стіну та пошкоджено фасад.

Перед цим командування терористичних військ РФ заявило про знешкодження 22 БпЛА.

Відомо, що частина дронів успішно уразила завод "Атлант-Аеро" в Таганрозі, де збираються ударні дрони, FPV та системи РЕБ.

Раніше самі росіяни обстріляли спортивний комплекс КПІ, де розташовано футзальний майданчик.