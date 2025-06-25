Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі спортивної інфраструктури Таганрога

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 09:38
Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі спортивної інфраструктури Таганрога
ЗСУ
Getty images

Російська влада звинуватила Збройні сили України в обстрілі спортивної інфраструктури Таганрога.

Про це повідомили місцеві ресурси пропаганди.

Так, т.в.о. голови Ростовської області Юрій Слюсарь заявив про влучання дронів у стадіон "Форте Арена", внаслідок чого було пошкоджено кришу, зруйновано одну стіну та пошкоджено фасад.

Перед цим командування терористичних військ РФ заявило про знешкодження 22 БпЛА.

Відомо, що частина дронів успішно уразила завод "Атлант-Аеро" в Таганрозі, де збираються ударні дрони, FPV та системи РЕБ.

Раніше самі росіяни обстріляли спортивний комплекс КПІ, де розташовано футзальний майданчик.

війна ЗСУ Ракетний обстріл

війна

Стерненко: Якщо Ломаченко ненавидить Україну, то чому держава досі дає йому преференції?
Згадав про ТЦК: Ломаченко відповів на критику з боку Стерненка щодо засудження російської агресії
Росіяни обстріляли спорткомплекс КПІ, у якому розташований відомий футзальний майданчик
Гравець збірної Словаччини: Не розмовляв і не хочу говорити про війну з Овечкіним
На війні проти Росії загинув тренер Віталій Ванкевич

Останні новини