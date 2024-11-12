Роналду отримав найпрестижнішу нагороду в Португалії

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду отримав престижну португальську нагороду Quinas de Platina, яка вважається найвищою відзнакою Футбольної федерації Португалії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби федерації.

Гравця нагородили за винятковий внесок у португальський футбол і за те, що представляв Португалію на міжнародній арені.

За свою кар'єру Роналду зіграв 216 матчів за збірну Португалію. На його рахунку – 133 голи ат 45 асистів. Разом з національною командоб він виграв Євро-2016 та Лігу націй у 2019 році.

"Я пишаюся тим, що отримав цю нагороду за свою кар'єру в національній збірній. Попереду ще стільки всього! Дякую", – прокоментував нагороду Роналду.

Раніше повідомлялося, що Роналду може змінити клуб у Саудівській Аравії. Форвард може стати заміною Неймара в Аль-Хілялі.