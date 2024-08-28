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Справжній тиск відчувають люди, які сидять під обстрілами: Роналду несподівано висловився про війну

Ігор Чернявський — 28 серпня, 23:37
Справжній тиск відчувають люди, які сидять під обстрілами: Роналду несподівано висловився про війну
Getty Images

Кріштіану Роналду вважає, що тиск у футболі ніщо в порівнянні з тим, що переживають люди на війні.

Про це португалець сказав у відповідь на питання Ріо Фердінана про те, чи відчуває він тиск у Саудівській Аравії.

"Чесно кажучи, немає ніякого тиску, я не відчуваю жодного тиску. Коли я переїхав до Саудівської Аравії, я не відчув тиску. Як на мене, тиск відчувають люди на війні, яким немає чого їсти і які змушені сидіти під обстрілами. Ось це, я вважаю, справжній тиск", — сказав Роналду.

Нагадаємо, нещодавно Кріштіану запустив свій YouTube-канал. 5-разовий набрав мільйон підписників найшвидше в історії відеохостингу.

війна Кріштіану Роналду

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