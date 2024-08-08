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Ти унікальний: Роналду — про завершення кар'єри Пепе

Олександр Булава — 8 серпня, 22:20
Ти унікальний: Роналду — про завершення кар'єри Пепе

Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на завершення кар'єри Пепе.

Про це португалець розповів в Instagram.

"Немає слів, які можуть передати, як багато ти значиш для мене, друже.

Ми виграли все, що можна було виграти на полі, але найбільше досягнення – це дружба і повага, яку я маю до тебе. Ти унікальний, мій брате.

Дуже дякую тобі", — написав Роналду.

Нагадаємо, Пепе з Роналду разом грали у мадридському Реалі та збірній Португалії, з якою у 2016 році виграли чемпіонат Європи.

Пепе Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу

Кріштіану Роналду

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