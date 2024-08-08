Ти унікальний: Роналду — про завершення кар'єри Пепе
Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на завершення кар'єри Пепе.
Про це португалець розповів в Instagram.
"Немає слів, які можуть передати, як багато ти значиш для мене, друже.
Ми виграли все, що можна було виграти на полі, але найбільше досягнення – це дружба і повага, яку я маю до тебе. Ти унікальний, мій брате.
Дуже дякую тобі", — написав Роналду.
Нагадаємо, Пепе з Роналду разом грали у мадридському Реалі та збірній Португалії, з якою у 2016 році виграли чемпіонат Європи.