Це багато означає для мене: Роналду прокоментував 900 гол у кар'єрі
Ветеран збірної Португалії Кріштіану Роналду у межах Ліги націй відзначився голом у ворота Хорватії (2:1). Для нього це 900 забитий м'яч за кар'єру.
Видання Record цитує його слова після матчу.
"Це багато означає для мене. Я давно хотів досягнути цієї позначки. Я знав, що досягну її, оскільки я продовжую грати.
Може здатися, що це чергове моє досягнення, але тільки я знаю, як це важко — працювати щодня, щоб забити 900 голів.
Ми повинні підкреслити чудову гру обох команд. Португалія показала себе дуже добре. Ми знали, що потрібно було перетерпіти. Це була відмінна гра", — сказав Роналду.
Португалець 5 голів забив за Спортинг, 145 у складі Манчестер Юнайтед, 450 ща Реал, 101 за Ювентус та 68 за Аль-Наср. За національну збірну він відзначився 131 раз.