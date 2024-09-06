Це багато означає для мене: Роналду прокоментував 900 гол у кар'єрі

Ветеран збірної Португалії Кріштіану Роналду у межах Ліги націй відзначився голом у ворота Хорватії (2:1). Для нього це 900 забитий м'яч за кар'єру.

Видання Record цитує його слова після матчу.

"Це багато означає для мене. Я давно хотів досягнути цієї позначки. Я знав, що досягну її, оскільки я продовжую грати.

Може здатися, що це чергове моє досягнення, але тільки я знаю, як це важко — працювати щодня, щоб забити 900 голів.

Ми повинні підкреслити чудову гру обох команд. Португалія показала себе дуже добре. Ми знали, що потрібно було перетерпіти. Це була відмінна гра", — сказав Роналду.