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Це багато означає для мене: Роналду прокоментував 900 гол у кар'єрі

Руслан Травкін — 6 вересня, 07:13
Це багато означає для мене: Роналду прокоментував 900 гол у кар'єрі
Кріштіану Роналду
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Ветеран збірної Португалії Кріштіану Роналду у межах Ліги націй відзначився голом у ворота Хорватії (2:1). Для нього це 900 забитий м'яч за кар'єру.

Видання Record цитує його слова після матчу.

"Це багато означає для мене. Я давно хотів досягнути цієї позначки. Я знав, що досягну її, оскільки я продовжую грати.

Може здатися, що це чергове моє досягнення, але тільки я знаю, як це важко — працювати щодня, щоб забити 900 голів.

Ми повинні підкреслити чудову гру обох команд. Португалія показала себе дуже добре. Ми знали, що потрібно було перетерпіти. Це була відмінна гра", — сказав Роналду.

Португалець 5 голів забив за Спортинг, 145 у складі Манчестер Юнайтед, 450 ща Реал, 101 за Ювентус та 68 за Аль-Наср. За національну збірну він відзначився 131 раз.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу

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