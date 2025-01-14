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Роналду погодився продовжити контракт з Аль-Насром

Олег Дідух — 14 січня 2025, 16:20
Роналду погодився продовжити контракт з Аль-Насром
Кріштіану Роналду
Getty Images

Легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду погодився продовжити контракт зі своїм клубом, Аль-Насром із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє A Bola.

Поточна угода сторін розрахована до літа 2025 року. Контракт буде продовжений ще на рік – до літа 2026 року. Роналду отримуватиме таку ж зарплату, як і зараз – 200 мільйонів євро на рік.

Керівництво Аль-Насра пообіцяло 39-річному португальцеві підсилити склад команди, і це стало одним із ключових аргументів, який переконав нападника не змінювати клуб влітку.

Роналду виступає за Аль-Наср із січня 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 17 голів і 3 асисти в 20 матчах у всіх турнірах.

Раніше форвард отримав запрошення від молдовського Дачія Буюкань.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

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