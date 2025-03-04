Французький тенісист отримав перед матчем погрози вбивством від фаната

Французький тенісист Артюр Бук'є (225) перед матчем першого кола проти Флоріана Брозки (522, Німеччина) на челенджері у Тьонвілі отримав погрози вбивством від людини, яка поставила на його перемогу.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Бук'є вирішив опублікувати текст погрози у соцмережах, щоб привернути увагу ITF, ATP та широкої громадськості до проблеми.

"Привіт, Артюр Бук'є, сподіваюся, ти сьогодні виграєш. Французький теніс зараз настільки посередній, що гравці з Франції воліють грати вдома, щоб не ганьбитися за кордоном. Нагадаю тобі, що за межами Франції ти нічого не показуєш, що говорить про твої обмежені тенісні навички. Але, загалом, ти сьогодні граєш проти Флоріана Брозки, який посідає 522 сходинку в рейтингу і ніколи не виграє в першому раунді. Сподіваюся, ти зробиш зусилля і переможеш його у двох сетах, тому що я поставив 2000 євро на твою перемогу у двох сетах. Присягаюся, якщо ти програєш – я тобі цього не пробачу. Я знайду тебе або твою сім'ю і заподію шкоду, навіть якщо мені доведеться сісти до в'язниці. До речі, якщо я втрачу ці 2000 євро, я залишуся на вулиці, і для мене вже нічого не матиме сенсу – краще вже провести залишок днів у в'язниці. Клянуся життям моєї матері, що я вб'ю тебе. Я вже перебуваю на корті в Тьонвілі, де ти граєш сьогодні вдень. Будь обережний, і це не порожні погрози. Удачі", – написав невідомий фанат.

Відзначимо, що коєфіцієнт на перемогу Бук'є над Брозкою у двох сетах у букмекерських конторах складав у середньому 1.88. Французький тенісист у підсумку переміг з рахунком 6:3, 6:4.

Нагадаємо, раніше у першому колі челенджера у Тьонвілі Віталій Сачко поступився Юрію Родіонову у двох сетах.