Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Та сама пристрасть, та сама мрія: Роналду – про продовження контракту з Аль-Насром

Олексій Мурзак — 26 червня 2025, 17:21
Та сама пристрасть, та сама мрія: Роналду – про продовження контракту з Аль-Насром
Кріштіану Роналду
Getty Images

40-річний португальський нападник Кріштіану Роналду прокоментував продовження контракту з Аль-Насром, назвавши це новою главою.

Про це 5-разовий володар Золотого м'яча написав на своїй сторінці в Instagram.

"Розпочинається нова глава. Та сама пристрасть, та сама мрія. Творімо історію разом", – написав Роналду.

Нагадаємо, напередодні форвард підписав новий контракт з клубом, який розрахований до 2027 року.

Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

Аль-Наср оголосив про продовження контракту з Роналду
Кохання у магазині не було: колишній друг Джорджини заперечив офіційну версію знайомства з Роналду
Роналду близький до нової угоди з Аль-Насром
Роналду та Аль-Наср погодили новий контракт
Мессі: Я поважаю та захоплююсь Роналду

Останні новини