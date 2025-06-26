Та сама пристрасть, та сама мрія: Роналду – про продовження контракту з Аль-Насром

40-річний португальський нападник Кріштіану Роналду прокоментував продовження контракту з Аль-Насром, назвавши це новою главою.

Про це 5-разовий володар Золотого м'яча написав на своїй сторінці в Instagram.

"Розпочинається нова глава. Та сама пристрасть, та сама мрія. Творімо історію разом", – написав Роналду.

Нагадаємо, напередодні форвард підписав новий контракт з клубом, який розрахований до 2027 року.

Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.