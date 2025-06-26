Та сама пристрасть, та сама мрія: Роналду – про продовження контракту з Аль-Насром
Кріштіану Роналду
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40-річний португальський нападник Кріштіану Роналду прокоментував продовження контракту з Аль-Насром, назвавши це новою главою.
Про це 5-разовий володар Золотого м'яча написав на своїй сторінці в Instagram.
"Розпочинається нова глава. Та сама пристрасть, та сама мрія. Творімо історію разом", – написав Роналду.
Нагадаємо, напередодні форвард підписав новий контракт з клубом, який розрахований до 2027 року.
Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.
Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.