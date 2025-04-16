Роналду визначився зі своїм майбутнім в Аль-Насрі

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду планує продовжити свою кар'єру в саудівському клубі Аль-Наср.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 40-річний нападник розглядає можливість пролонгації свого поточного контракту ще на два сезони, притому буде включена опція, за якою через рік футболіст може за власним бажанням залишити клуб.

Також зазначається, що ділові стосунки між Роналду та Аль-Насром можуть вийти на новий рівень. Зокрема, розглядається можливість включення до нової угоди пункту про відсоток володіння саудівським клубом.

Наразі чинний контракт Кріштіану Роналду з Аль-Насром завершується в кінці червня 2025 року.

У нинішньому сезоні Роналду забив 32 голи, хоча Аль-Наср у чемпіонаті Саудівської Аравії йде лише третім з відставанням від лідера у 8 очок.

Напередодні повідомлялося, що Кріштіану вперше з листопада 2024 року відзначився дублем у складі свого клубу.