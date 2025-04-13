Роналду вперше з листопада відзначився дублем у складі Аль-Насра

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду вперше з листопада 2024 року відзначився дублем у складі свого клубу.

Зірковий португалець допоміг команді здолати Аль-Ріяд у поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії.

На 56-й хвилині форварду асистував Садіо Мане, а вже за 8 хвилин Роналду впіймав м'яч на лінії карного майданчика та вколотив його у сітку. Матч завершився 2:1 на користь Аль-Насра, а суперник через видалення Асірі на 90+4 хвилині догравав матч у меншості.

Для Роналду цей дубль став першим з листопада 2024 року – тоді він двічі відзначився в іграх з Аль-Гарафою в азійській Лізі чемпіонів (3:1) і Дамаком у чемпіонаті (2:0)

Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку 40-річного Кріштіану 32+4 за системою "гол+пас" у 35 матчах за свій клуб.

Раніше повідомлялось, що Роналду разом із відомим продюсером заснував власну кіностудію.