Дякую тобі за натхнення: Роналду привітав у соцмережах маму з днем народження

Нападний Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану привітав маму у соціальних мережах із днем народження.

Футболіст опублікував свіже фото з найріднішою людиною, а також раритетну світлину, на якій вона веде його до академії Спортінга.

"З Днем народження, мамо! Дякую тобі за натхнення кожного дня та за твою безумовну підтримку. Люблю тебе!" – написав Кріштіану.

Нагадаємо, Долореш Авейру є ключовою фігурою в житті знаменитого футболіста. Матір Роналду народилася 31 грудня 1954 року на португальському острові Мадейра. Вона виросла в скромних умовах і протягом усього життя залишалася підтримкою та натхненням для свого сина.

Долореш пережила багато труднощів, зокрема втрату чоловіка Жозе Дініша Авейру в 2005 році, але завжди демонструвала силу духу. Вона зіграла важливу роль у становленні Кріштіану як футболіста.

Сьогодні Долореш – не лише мама легендарного футболіста, а й громадський діяч. Вона активно займається благодійністю, підтримує жіночі ініціативи та веде Instagram-акаунт, де ділиться моментами сімейного життя й мотиваційними історіями.

Вітаючи маму з днем народження, Кріштіану завжди їй дарує неймовірні подарунки. Минулого року футболіст урочисто подарував Porsche Cayenne, довівши матір до сліз.