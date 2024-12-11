Герой дня: Грізманн ощасливив дітей неочікуваною зустріччю і теплими обіймами

Лідер Атлетико Мадрид Антуан Грізманн взяв участь у доволі милому челенджі, завдяки якому зроби щасливими одразу декількох своїх фанатів.

Діти з особливостями мріяли побачити вживу французького футболіста, про що маленька дівчинка розповіла в інтервʼю клубу.

Грізманн несподівано з'явився на тренувальній базі "матрацників", чим зробив той день особливим одразу для декількох вболівальників.

Гравцю вдалося виділити трохи часу на спілкування та обійми з дітьми, що і зафільмувала пресслужба Атлетико.

Нагадаємо, після 16 турів Ла Ліги мадридський колектив займає третю сходинку, набравши 35 балів.